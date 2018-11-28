وزير الخارجية الامريكي: المساس بعلاقتنا مع السعودية سيكون خطأ كبيرا لأمننا القومي

الخليج 365/ بغداداعتبر وزير الخاريجة الامريكي مايكل بومبيو، الاربعاء، أن المساس بالروابط الوثيقة بين واشنطن والرياض سيكون خطأ كبيرا بالنسبة لأمننا القومي، فيما اشار الى أن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية مهمة لمواجهة "الخطر الإيراني".

وبحسب وسائل اعلام دولية فقد، دافع بومبيو عن سياسات الإدارة الأمريكية تجاه السعودية، مشددا على أهمية الحفاظ على العلاقات مع المملكة ودور الرياض في المنطقة.



ونقلت وسائل الاعلام عن بومبيو قوله، إن إدارة ترامب ستدرس مزيدا من الإجراءات العقابية بعد الكشف عن مزيد من الحقائق بشأن مقتل خاشقجي ، مشيرا الى أن الأمير محمد بن سلمان يقود السعودية على طريق الإصلاحات.

وأوضح، أن الخطر الضخم من قبل إيران يجعل من الضروري الحفاظ على العلاقات مع السعودية.

وفي الشأن اليمني، أشار بومبيو الى أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات غذائية إضافية لليمن بقيمة نحو 131 مليون دولار.

