6 أحداث اقليمية ودولية مهمة حدثت أمس

هذه أهم الأحداث الاقليمية والدولية التي حدثت أمس:
أمنيا، تم القبض على مسؤول فرنسي كبير يشتبه بـ"تجسسه لصالح كوريا الشمالية". وتعتزم فرنسا إغلاق 14 مفاعلاً نووياً بحلول 2035.
أما اليابان فتعتزم شراء 100 مقاتلة شبح أميركية.
تستمر المعارك في المناطق السورية التي يسيطر عليها داعش.
في اليمن، أكدت حكومة هادي المشاركة في مفاوضات السلام في السويد.
على صعيد آخر، استولى الاحتلال الإسرائيلي على أراضي كنيسة فلسطينية.
في الأزمة الروسية الاوكرانية، فرضت أوكرانيا حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع روسيا بعد الاحداث الاخيرة.
أمنيا، تم القبض على مسؤول فرنسي كبير يشتبه بـ"تجسسه لصالح كوريا الشمالية". وتعتزم فرنسا إغلاق 14 مفاعلاً نووياً بحلول 2035.
أما اليابان فتعتزم شراء 100 مقاتلة شبح أميركية.
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