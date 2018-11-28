انت الان تتابع صناع «فتوى»: البرلمان التونسي حذف أحد المشاهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ م

عُرض الفيلم التونسي "فتوى" على المسرح الصغير، اليوم الثلاثاء، في مسابقة "آفاق السينما العربية"، ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعقبها، عقدت ندوة مع صناع العمل، تحدثوا خلالها عن كواليس العمل، حيث قالت غالية بن علي، بطلة العمل، إنها سعيدة بوجودها في مصر، وانها شاهدت العمل أول مرة في بلجيكا، وبعده في تونس، والجمهور صفق لهم، وهذا كان رد فعل غريبا ومحمسا لهم، بينما لفت السيناريست محمود بن محمود إلى أن الفيلم يعالج قضايا الإرهاب والفقر وغلاء المعيشة.

وأشار "بن محمود" إلى أن الفيلم يتطرق إلى أحداث خاصة بمسألة الاغتيالات السياسية التي حدثت في تونس، منوهًا بانتصار تونس على الإرهاب، وأنه لم يكن يتصور أن يعرض الفيلم في الدورة الماضية من "قرطاج السينمائي" بعد عمليه إرهابية كانت على بعد 100 متر من موقع المهرجان، كاشفًا أن مجلس النواب التونسي منع عرض أحد