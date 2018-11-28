انت الان تتابع «كايرو ستيبس» تحضر مفاجأة مع باليه الأوبرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

أعلنت فرقة «كايرو ستيبس» أنها تحضر مفاجأة لجمهورها، حيث ستعرض لأول مرة لمقطوعتها الموسيقية «رقصة النيل»، بالتعاون مع باليه دار الأوبرا، حيث كشف المؤلف الموسيقي باسم درويش، مؤسس الفرقة، عن تفاصيل المشروع الجديد، وقال فى تصريحات صحفية، إن المسرح الكبير بدار الأوبرا مساء الأحد 16 ديسمبر، سيستضيف الفعالية، وقد اتفق مع باليه الأوبرا بقيادة أرمينيا كامل على تجسيد مقطوعة «رقصة النيل»، بشكل موسيقي راقص، باستخدام صور وخلفيات مرئية من تصميم أسامة بشرى.

وتأتي هذه الحفلة في ختام جولة الفرقة السنوية في مصر، وتمر خلالها بين القاهرة والإسكندرية ودمنهور بالتعاون مع دار الأوبرا، ويبدئوها بحفل كبير على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية مساء الخميس 13 ديسمبر، وبعدها بيوم حفل آخر بأوبرا دمنهور، ويقدموا خلال تلك الحفلات محتوى موسيقي فقط، وهذا عل عكس حفلاتهم السابقة