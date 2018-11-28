انت الان تتابع سيد معوض: الأهلي لا بد أن يبدأ من الصفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤١ م

علق سيد معوض المدرب المساعد للفريق الأول للنادى الأهلى السابق، على النتائج السيئة التى تعرضت لها الأهلي فى الفترة الأخيرة، التي بدأت بالهزيمة أمام الترجى التونسى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا بملعب رادس، والخروج من دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" بعد التعادل مع فريق الوصل الإماراتى، ثم الهزيمة أمس الثلاثاء أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال معوض فى تصريحات اليوم الأربعاء، لإذاعة "أون سبورت": "الأهلي يمر بمرحلة صعبة جدًا، واللاعبون يتحملون جزءا كبيرا من تراجع النتائج في الوقت الحالي، مضيفاً أن الكل معرض للخسارة والمكسب، ولكن لاعبي الأهلي ليس لديهم أي رد فعل، لمساعده الفريق من الخروج من تلك المرحلة الصعبة". وأوضح: "خسارة بطولة ليست