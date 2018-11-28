انت الان تتابع دوري الأبطال.. الإسماعيلي يفوز على بطل بوروندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٤ م
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في تحقيق فوز ثمين بهدف دون رد على لو ميساجير نجوزي البوروندي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وأصبح فريق الدراويش قريبًا من التأهل للدور التالي، حيث يحتاج لنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير في مباراة العودة المقرر لها الرابع من الشهر المقبل على ملعب الإسماعيلية، في المقابل، على بطل بوروندي الفوز بهدفين دون رد للحصول على بطاقة التأهل من مصر.
شهدت المباراة منذ بدايتها سيطرة من جانب الإسماعيلي على الكرة لكن دون تهديد حقيقي على أصحاب الأرض، وكاد ميندوجا يفتتح أهداف المباراة لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 17 بعد عرضية من أحمد أيمن لكن تمر الكرة أعلى المرمى، وعاد ميندوجا في الدقيقة 40 ليهدد مرمى فريق نجوزي لكن حارس الأخير يتصدى للكرة ليحرم مهاجم
شهدت المباراة منذ بدايتها سيطرة من جانب الإسماعيلي على الكرة لكن دون تهديد حقيقي على أصحاب الأرض، وكاد ميندوجا يفتتح أهداف المباراة لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 17 بعد عرضية من أحمد أيمن لكن تمر الكرة أعلى المرمى، وعاد ميندوجا في الدقيقة 40 ليهدد مرمى فريق نجوزي لكن حارس الأخير يتصدى للكرة ليحرم مهاجم الدراويش من تسجيل أول أهداف المباراة.
بداية الشوط الثاني شهدت محاولة من جانب سعد الجزيري داخل منطقة الجزاء لكن دفاع الفريق البوروندي تدخل لتصل الكرة في النهاية للحارس، الفريق البوروندي رد بفرصة خطيرة في الدقيقة 52 من داخل منطقة الجزاء وسدد مهاجم نجوزي كرة قوية مرت أعلى العارضة بقليل، ومع حلول الدقيقة 62، استطاع طارق طه أن يسجل هدف الدراويش الأول من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، بعدها حاول لاعبو أصحاب الأرض العودة للقاء لكن دون جدوى.
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