انت الان تتابع للكلاب حقوق.. تعرف على عقوبة قتل حيوان أو تعذيبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هبه خالد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ م

أرشيفية

في جريمة بشعة، أقدم جزار، اليوم الثلاثاء، على ذبح كلبة وبقر بطنها وإخراج أجنتها ميتة، وإصابة كلب آخر، بسبب خلافات مع جيرانه أصحاب الكلبين بالدقي، وتداول فيديو للواقعة عبر "فيسبوك"، وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم ، وأخطرت النيابة للتحقيق. وفي واقعة مشابهة، قام 4 أشخاص، بقتل "كلب"، وأثاروا الذعر في الشارع، بعد أن قاموا بتقييده في أحد أعمدة الإنارة، وضربه بالأسلحة البيضاء وذبحه، فقضت محكمة جنح شبرا الخيمة شمالي القاهرة، بالحبس 3 سنوات لكل منهم، لمخالفتهم القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها.

وعن عقوبة قتل حيوان متعمدا، يقول شعبان سعيد، محام، إن المادة 355 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يقتل حيوانا من دواب الجر والحمل والركوب وأي أنواع من المواشي بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 200 جنيه. وأوضح "شعبان" أن المادة 357 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقتل حيوانا عمدا