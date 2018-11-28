الان تتابع عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي: الشراكة مع السعودية قوة كبيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء، إن العلاقات الأمريكية السعودية قديمة ومهمة للغاية، وإن تدهورها سيكون خطأ.

تأتى هذه التصريحات قبيل تقديم ماتيس، ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إفادة إلى مجلس الشيوخ بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كان وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أكد أهمية الشراكة بين بلاده والمملكة العربية السعودية التى اعتبرها تمثل قوة كبيرة من أجل تحقيق استقرار الشرق الأوسط، مشيدا فى الوقت نفسه بدور الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى فى استئصال النفوذ الإيرانى.