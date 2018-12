دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Levant Laboratories من قتل المذيع البريطاني غافين فورد في لبنان؟

أعلنت إذاعة “راديو وان” اللبنانية الثلاثاء وفاة مذيعها البريطاني الشهير غافين فورد، الذي عثرت عليه الأجهزة اللبنانية مضرجاً بدمائه داخل شقته في منطقة بيت مري شرقي لبنان.

وقال الأمن اللبناني إن الضحية تعرضت للخنق والضرب بآلة حادة. وأعلنت السفارة البريطانية في بيروت أنها تتابع حيثيات مقتل المذيع فورد وتنتظر نتائج التحقيقات.

"راديو وان"، أعلن الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك أن غافين فورد "فارق الحياة"، ونشر صورة المذيع معلناً "بكل أسى، نعلمكم أن صديقنا وزميلنا غافين فورد قد فارق الحياة، تتوجه إدارة الراديو وفريق العمل بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه”. وعلّقت الإذاعة برامجها واستبدلتها بموسيقى كلاسيكية حزينة حداداً.

وأعرب السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ عن "صدمته وحزنه العميق لوفاة فورد" معلناً تضامن السفارة مع عائلته وأصدقائه "في هذا الوقت الصعب".

وكان المذيع البريطاني يعمل في إذاعة "راديو وان" وهي واحدة من إذاعات الإف إم الأجنبية في لبنان، لكنه فقد منذ أكثر من يومين قبل أن يتم العثور على جثته داخل شقته.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن المعلومات الأولية ترجح وقوع "جريمة قتل" تعرض لها فورد، مشيراً إلى ان "التحقيقات لا تزال مستمرة بعد كشف الطبيب الشرعي على الجثة".

وحصل فورد على أول فرصة إذاعية له في إيطاليا حيث عمل في محطة سياحية، بعد تخرجه من مدرسة الإذاعة الوطنية في لندن في العام 1984.

وانتقل بعد ذلك إلى العمل في راديو "كارولين"، وهي واحدة من اشهر الإذاعات في بريطانيا، حيث كان يقدم عبر آثيرها البرنامج الصباحي، وبعد محطات أخرى وصل فورد إلى محطة "راديو وان" اللبنانية وعمل بها، حيث قدم برنامجاً صباحياً حقق نجاحاً كبيراً يحمل اسم "Gavin Ford in the Morning"، وهو أحد أكثر البرامج الصباحية جماهيرية في لبنان منذ إطلاقه، وعرف بحبه الشديد ودفاعه المستمر عن الحيوانات وحقوقها.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نعى اللبنانيون فورد، مطالبين سلطات بلادهم كشف أسباب الجريمة، معبرين عن حزنهم من أن صباحاتهم لن تكون مليئة بالإيجابية كسابقاتها بعد رحيله.

وغردت لبنانية على تويتر، "غافين فورد الصوت اللذي رافق صباحاتنا لسنوات طويلة عبر راديو وان وجد مقتولاً داخل شقته في بيت مري، مش قادرة صدق انو الانسان اللي دخل هلقد فرح وطاقة ايجابية عقلوب الناس اللي كانت تحبو وتسمعو انتهت حياتو بهالطريقة الوحشية. شو هالفاجعة، يا رب لروحه السلام".

وقالت مستخدمة أخرى، إنها لسنوات كانت ترفض الاستماع إلى أي صوت آخر غير غافين فورد أثناء رحلتها الصباحية، وإنها لم تكن تتخيل طريقها إلى مدرستها أو عملها دون الاستماع لصوته.

