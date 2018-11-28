شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المؤتمر: لقاء السيسى ومحمد بن سلمان بعث للعالم بـ5 رسائل عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان باللقاء والقضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية خلال زيارته المهمة إلى مصر.

وقال " الشريف " فى بيان له اليوم: إن هذه الزيارة والقضايا المهمة التى دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان والبيان الصادر عن اللقاء بعث بـ5 رسائل عاجلة للعالم ولكل من يهمه الأمر فى مقدمتها أن هناك علاقات استراتيجية وخاصة ومحورية بين القاهرة والرياض وهما قطبا الأمة العربية والإسلامية والرسالة الثانية هى أن أى مساس بالأمن القومى المصرى هو مساس بالأمن القومى السعودى والعكس صحيح والرسالة الثالثة هى أن القاهرة والرياض لديهما القدرة والكفاءة فى الحفاظ على الأمن القومى العربى والخليجى وهناك تأكيد واضح وحاسم من الدولتين فى قدرتهما على حماية الأمن القومى العربى والخليجى ومواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية.

وقال النائب أحمد حلمى الشريف إن الرسالة الرابعة هى التأكيد على أن القاهرة والرياض وحدهما دون غيرهما هما جواز المرور ليس لمنطقة الشرق الاوسط فقط وأنما لأى منطقة فى العالم كلهن مؤكدا أن الرسالة الخامسة تمثل فى أن المملكة العربية السعودية تعتبر الشريك الرئيسى والأول فى التبادل التجارى والاستثمارات واقامة المشروعات المشتركة داخل المشروعات القومية الكبرى بمصر.