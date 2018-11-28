ترند الموجز| تحذير عاجل من الأرصاد..وتعليقات نارية من ميدو وبيومي على خسارة الأهلي..وحقيقة شماتة صلاح.. وتخفيضات هائلة بكارفور

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس: شبورة وأمطار بهذه المناطق، و"الأهلي احتضر بمن حضر".. الهزيمة الثالثة للأحمر في 3 أسابيع.. وتعليقات نارية من ميدو وخالد بيومي.. وسخرية من الزمالكاوية، وحقيقة "شماتة" صلاح في خسارة الأهلي من المقاولون، و"كارفور" يتحدى الجميع بأقوى التخفيضات في أحدث عروضه.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس: شبورة وأمطار بهذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الخميس، وأكدت وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق، فضلا عن سقوط أمطار في عدد من المناطق.

وقال الهيئة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بالفيس بوك: "يسود البلاد الخميس، طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة".

وأضافت: "بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية". (رابط الخبر)

"الأهلي احتضر بمن حضر".. الهزيمة الثالثة للأحمر في 3 أسابيع.. وتعليقات نارية من ميدو وخالد بيومي.. وسخرية من الزمالكاوية

"الأهلي بمن حضر".. مقولة شهيرة داخل القلعة الحمراء، في إشارة إلى قدرة المارد الأحمر على الفوز بدون تأثر بأي غيابات أو إصابات، ولكن يبدو أن هذه العبارة تحولت إلى "الأهلي احتضر بمن حضر"، إذ فقد النادي بطولتين في إسبوعين، وخسر في الإسبوع الثالث من المقاولون العرب في الدوري المصري.

وواصل الأهلي نتائجه السيئة، في الفترة الأخيرة، وخسر من المقاولون العرب بهدف دون رد، في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه الهزيمة بعد أيام من خسارة الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، على يد الترجي التونسي، في المباراة النهائية، والخروج من بطولة كأس زايد "البطولة العربية"، من دور الـ16، أمام الوصل الإماراتي.

وازداد موقف الأهلي صعوبة في الدوري، وتذيل جدول ترتيب المسابقة بـ 11 نقطة، علمًا بأن المارد الأحمر لديه 9 مباريات مؤجلة.

الهزيمة المفاجئة، أثارت غضب الجماهير، مما جعلها تتهم اللاعبين بالتخاذل وعدم تحمل المسئولية.

سخرية زمالكاوية

ودشنت جماهير الزمالك هاشتاج "لا لهبوط الأهلي" للسخرية من خسارة المارد الأحمر، من المقاولون.

رسالة قوية من خالد بيومي

من جانبه وجه المحلل الرياضي خالد بيومي رسالة عقب هزيمة الأهلي قائلا عبر تويتر: "الاسماعيلي قبل الأخير والأهلي الأخير عجائب كره القدم للاسف لابد أن أقول فتش؟".

وميدو يعلق

أما أحمد حسام ميدو قال: "الحديث عن التعاقد مع لاعبين جدد وان هؤلاء اللاعبين هم من سينقذون الفريق احبط لاعبي الاهلي ووضعهم تحت ضغط ..الهدف من التصريح هو الشو الإعلامي واثبات التواجد أمام الجمهور..تصريح أضر بالفريق اكثر مما أفاده..اخطر حاجه ان الناس مش بتوع الكوره لما يتكلموا في الكورة!!".

وحذر ميدو جماهير الزمالك قائلا: "السم في العسل!! تحذير الى الزمالك جمهور وإدارة ولاعيبه وجهاز فني..السم هيقدمهولك الإعلام الأحمر الموجه بأن الزمالك ضمن بطولة الدوري وان هذا الموسم هو اسهل موسم للزمالك!! الدوري مازال طويلا قاتلوا في كل مباراة واجعلوا هدفكم الحصول على اكبر عدد ممكن من النقاط".

سخرية متبادلة بين صلاح عبدالله والحلفاوي

وسخر الممثل "صلاح عبدالله"، المعروف بتشجيعه للزمالك، من خسارة الأهلي موجها رسالة للفنان الأهلاوي نبيل الحلفاوي، قائلا: "تصدق يا بلبل، هتصدق إن شاء الله المقاولين طلع قوي"، وأكمل :"بهزر مع حبيبي والله محدش يتدخل بينا لو سمحتم".

ورد عليه الحلفاوي قائلا: "حقك يا أبو دنيا.. وما تفرطش فيه.. ما حدش عارف الفرصة دي هتتكرر تاني إمتى". (رابط الخبر)

حقيقة "شماتة" صلاح في خسارة الأهلي من المقاولون

تداول رواد السوشيال ميديا، تغريدة منسوبة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يشمت خلالها في خسارة الأهلي من المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري.

وتضمنت التغريدة: "يحمدوا ربنا إن أنا مبلعبش لسه في المقاولون".

وبالبحث في الحساب الرسمي لصلاح على تويتر، تبين أن هذه التغريدة مفبركة، وأن آخر ما نشره اللاعب على صفحته، كانت صورا له من تدريبات فريقه، يوم الثلاثاء. (رابط الخبر)

بالأسعار والصور| "كارفور" يتحدى الجميع بأقوى التخفيضات في أحدث عروضه

أعلنت سلسلة كارفور عن أحدث العروض والتخفيضات بمناسبة مهرجان "Extra Saving توفير أكتر".

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