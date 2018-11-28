ترزيان: رياض الاسعد احد المتهمين بطوفان المجارير ببيروت

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​هاغوب ترزيان​ على اتهمات ​رياض الأسعد​ بشان طوفان المجارير ب​بيروت​، قائلا: "الاسعد ليس هو جهة المختصة بل هو احد متعهدي المشروع الذي بنى حائطا في المجاري ولم يبلّغ عنه، فكيف يحق له ان يتّهم الكبير والصغير بالارتكابات".

وفي حديث لوكالة "​أخبار​ "اليوم"، لفت ترزيان إلى انه "لم يصدر بعد تقرير المدعي العام التمييزي حول قضية مجرور "الايدن باي"، ولا احد اعلى من هذه السلطة القضائية"، معتبراً أن "هذا الملف متشابك جدا، ولا يجوز استباق كلمة ​القضاء​ فيه، لافتا الى ان ​نواب بيروت​ لديهم السلطة الرقابة على المؤسسات الرسمية، واحدى هذه المؤسسات هي القضاء، والكلمة الاخيرة للنواب تكون بعد الانتهاء من التحقيقات".

وشدد على ان "النواب لا يدافعون عن احد بل ينتظرون القضاء، على اي حال المتهم بريء حتى ثبوت العكس"، معتبراً أن "ما يقوم به الاسعد هو هروب الى الامام، ويجب احترام المؤسسات واهمه القضاء".