قوى الأمن: تدابير سير اليوم في منطقة الصنوبرة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء ​حفريات​ بغية العمل على تمديد كابلات كهربائية في منطقة الصنوبرة رقم /33/، في شارعي عبد الرحمن عيتاني رقم /56/ و​اميل اده​ رقم /30/، عبارة عن مقطع طريق بطول /8/ أمتار، وذلك اعتباراً من الساعة 21.00 من تاريخ اليوم 28/11/2018 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي.

ستجري هذه الأشغال على مرحلتين في شارع اميل اده -كل مرحلة على حدى-، وستؤدّي إلى تضييق الطريق في الشارع المذكور، ومنع مرور السير في شارع عبد الرحمن عيتاني.