قوى الأمن: تدابير سير اليوم في منطقة الصنوبرة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء حفريات بغية العمل على تمديد كابلات كهربائية في منطقة الصنوبرة رقم /33/، في شارعي عبد الرحمن عيتاني رقم /56/ واميل اده رقم /30/، عبارة عن مقطع طريق بطول /8/ أمتار، وذلك اعتباراً من الساعة 21.00 من تاريخ اليوم 28/11/2018 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي.
ستجري هذه الأشغال على مرحلتين في شارع اميل اده -كل مرحلة على حدى-، وستؤدّي إلى تضييق الطريق في الشارع المذكور، ومنع مرور السير في شارع عبد الرحمن عيتاني.
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