تجمع الجالية اللبنانية في أربيل قام بإحياء ذكرى الإستقلال اللبناني الماسي الـ 75

أقام تجمع الجالية اللبنانية في ​أربيل​ – كوردستان ​العراق​ – حفل استقبال وعشاء في فندق ​روتانا​ أربيل بمناسبة ذكرى ​الإستقلال​ اللبناني الماسي الخامس والسبعين. شارك فيه وفد من المسؤولين الرسميين في حكومة إقليم كوردستان تقدمهم الناطق الرسمي لحكومة الإقليم السيد سفين دزيي ممثلاً لرئيس ​الحكومة​ السيد نيجرفان بارزاني، رئيس دائرة العلاقات الخارجية الوزير فلاح مصطفى، وزير الداخلية السيد كريم سنجاري، محافظ أربيل السيد نوزاد هادي، رئيس غرفة التجارة السيد دارا خياط، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والشعبية. شارك أيضاً حوالي أربعمائة لبناني يمثلون كافة القطاعات والشركات والبنوك العاملة في الإقليم.

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