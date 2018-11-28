النشرة:أقارب المرأة التي أصيبت في عين الجلوة أقفلوا الشارع الفوقاني

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن إقفال ​الشارع الفوقاني​ قرب عيادة الاونروا في ​مخيم عين الحلوة​ من قبل أقارب المرأة التي اصيبت عن طريق الخطأ، بينما سلمت قوات ​الأمن الوطني الفلسطيني​ إلى ​الاجهزة الامنية​ اللبنانية مطلق النار.

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