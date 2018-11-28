الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا حادث السفن الأوكرانية وأمن البحر الأسود

أعلن الكرملين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا في مكالمة هاتفية اليوم صدرت عن الجانب التركي حادث السفن الأوكرانية المحتجزة في روسيا"، مشيراً إلى انه "على خلفية الحادث الخطير الذي أثارته سلطات كييف في منطقة مضيق كيرتش، جرى تبادل الآراء حول مسائل الاستقرار والأمن في منطقة كيرتش".
ودخلت 3 سفن عسكرية أوكرانية في 25 تشرين الثاني الجاري المياه الروسية ونفذت فيها مناورات خطيرة متجاهلة مطالب حرس الحدود الروسي.
وتم احتجاز هذه السفن على بعد 20 كيلومترا من الساحل الروسي، وعلى بعد 50 كيلومترا جنوب غربي الممر البحري المفتوح لعبور السفن في مضيق كيرتش تحت جسر القرم.
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