مسؤول ايراني: مستعدون لاستقطاب استثمارات القطاع التعاوني بالدول الأخرى

أعلن رئيس غرفة التعاون ال​ايران​ية بهمن عبداللهي خلال افتتاح المؤتمر الاقليمي للتعاون في آسيا و​المحيط الهادئ​ ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتسهيل وتسريع استثمارات قطاع التعاون بالدول الأخرى في ايران"، مشيراً إلى أن "المؤتمر الدولي للتعاون يعد أحد أهم الاحداث في مجال ال​اقتصاد​ غير الحكومي في أنحاء العالم، وخاصة اقتصاد دول المنطقة".

ورأى ان "الهدف من هذا المؤتمر يتمثل في التعاون والتعامل أكثر فأكثر بين اعضاء ​التعاونيات​ الايرانية، لبحث الحلول في مجال فرص العمل ومكافحة ​الفقر​ ورفع مستوى التعاونيات والمساهمة في تعزيز ​الاقتصاد​ المقاوم والفاعل عبر المشاركة والتشاور"، مشيراً إلى أن "اكثر من 400 مندوب محلي و170 مندوبا اجنبيا من أفضل التعاونيات العالمية يشاركون في هذا المؤتمر الذي تستضيفه ​طهران​".

ولفت إلى أن "لا شك ان ايران باعتبارها بلدا غنيا بالطاقات والفرص للاستثمار وفرص العمل في قطاع التعاون في مختلف المجالات ك​السياحة​ و​الصناعة​ والطاقة و​الزراعة​ والخدمات، من شأنها ان تكون نموذجا مناسبا للعديد من الدول الآسيوية، لأن احصاءات البنى القانونية وأساليب الدعم وتجارب إدارة التعاونيات والتشكيلات المرتبطة بقطاع التعاون لدينا هي أفضل من العديد من الدول"، مشيراً إلى انه "يوجد في ايران 14 مليون شخص اعضاء في 192 ألف تعاونية"، وقال: "نشهد في ايران نشاطا واسعا للتعاونيات في مختلف المجالات بما فيها الزراعة والصناعة والاستهلاك والخدمات التعليم والسكن و​الصحة​ والتقنية".