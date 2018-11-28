العاصفة ديانا تضرب بريطانيا والسلطات تحذر المواطنين

أطلقت السلطات البريطانية تحذيرا للمواطنين من حدوث رياح وهطول أمطار بغرب البلاد، جراء العاصفة "ديانا".
وأفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بأن "العاصفة "ديانا" مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 70 كيلو مترا في الساعة، وأن خبراء الطقس حذروا من انقطاع الكهرباء وحدوث حالات وفاة جراء تطاير الحطام الناجم عن الرياح الشديدة التي ستستمر حتى الغد".
وأوضحت الشبكة أن "الرياح الشديدة والضباب الكثيف قد تسببا في اضطراب الرحلات الجوية في العديد من المناطق إلى جانب إغلاق الطرق وسقوط الأشجار".
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