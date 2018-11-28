العاصفة ديانا تضرب بريطانيا والسلطات تحذر المواطنين

أطلقت السلطات البريطانية تحذيرا للمواطنين من حدوث رياح وهطول ​أمطار​ بغرب البلاد، جراء العاصفة "ديانا".

وأفادت شبكة "​سكاي نيوز​" البريطانية بأن "العاصفة "ديانا" مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 70 كيلو مترا في الساعة، وأن خبراء ​الطقس​ حذروا من ​انقطاع الكهرباء​ وحدوث ​حالات​ وفاة جراء تطاير الحطام الناجم عن الرياح الشديدة التي ستستمر حتى الغد".

وأوضحت الشبكة أن "الرياح الشديدة و​الضباب​ الكثيف قد تسببا في اضطراب الرحلات الجوية في العديد من المناطق إلى جانب إغلاق الطرق وسقوط الأشجار".