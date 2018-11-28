البرازيل تتخلى عن استضافة قمة المناخ في 2019

أعلنت وزارة الخارجية ​البرازيل​ية، في بيان، أنه "بسبب قيود متعلقة بالميزانية، وعملية الانتقال مع الإدارة الجديدة التي ستتولى مهامها في الأول من كانون الثاني 2019، اضطرت حكومة البرازيل لسحب عرضها استضافة القمة عام 2019".

يذكر أن ​بولندا​ ستستضيف مؤتمر المناخ في كاتوفيتشي بين 3 و 14 كانون الأول".

وكان الرئيس البرازيلي المنتخب ​جايير بولسونارو​ أعلن أنه سيدعم خروج البرازيل من اتفاقية المناخ.