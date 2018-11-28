البرازيل تتخلى عن استضافة قمة المناخ في 2019

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان، أنه "بسبب قيود متعلقة بالميزانية، وعملية الانتقال مع الإدارة الجديدة التي ستتولى مهامها في الأول من كانون الثاني 2019، اضطرت حكومة البرازيل لسحب عرضها استضافة القمة عام 2019".
يذكر أن بولندا ستستضيف مؤتمر المناخ في كاتوفيتشي بين 3 و 14 كانون الأول".
وكان الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو أعلن أنه سيدعم خروج البرازيل من اتفاقية المناخ.
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