الكرملين يؤكد حاجة كل من واشنطن وموسكو للمحادثات بين بوتين وترامب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

أكد الكرملين الأربعاء أن الولايات المتحدة وروسيا تحتاجن بالقدر نفسه لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في بوينوس آيرس.

وقال المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف للصحافيين إن "الحاجة متساوية لدى الجانبين لهذا اللقاء"، بينما هدد الرئيس الأميركي بإلغاء اللقاء المقرر بسبب المواجهة بين أوكرانيا وروسيا في بحر آزوف.