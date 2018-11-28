وزير خارجية روسيا: تشجيع أمريكا لأوكرانيا يشعرني بحزن شديد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين في جنيف يوم الأربعاء إن على الولايات المتحدة أن تكف عن تشجيع التحركات الاستفزازية من أوكرانيا وأن تلعب بدلا من ذلك دور الوسيط بين كييف والأقاليم الأوكرانية التي يسيطر عليها متمردون.

وقال لافروف إن سفنا حربية أوكرانية تجاهلت القانون البحري يوم الأحد عندما حاولت دخول مضيق كيرتش، بهدف إحداث فضيحة لأغراض سياسية. وأضاف أن تشجيع الولايات المتحدة لمثل هذه الأفعال ”يشعرني بحزن شديد“.