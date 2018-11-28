انت الان تتابع بعد الفياجرا النسائية.. هذا الفرق بين الأزرق والبينك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - هل لدى الرجال رغبة جنسية أقوى من النساء؟ النتيجة "نعم" بعد العديد من الدراسات التي أكدت أن الدافع الجنسي لدى الرجال ليس فقط أقوى من النساء بل أكثر وضوحًا

تحرير:عمرو عبد الحافظ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م

هل تحل الفياجرا الرجالي والنسائي المشاكل الجنسية بين الشريكين؟

في أوائل يونيو 2015، صوتت لجنة استشارية من إدارة الأغذية والدواء بأغلبية لتوصي بالموافقة على مادة "فليبانسرين"، وهو دواء يزعم أنصاره أنه قادر على علاج اضطراب الرغبة الجنسية الضعيفة وهو الشكل الأكثر شيوعًا للضعف الجنسي عند الإناث ومع نزول مادة "فليبانسرين" إلى السوق التجارية يظهر سؤال علمي وطبي حول الاختلاف بينها وبين الفياجرا الرجالي، بصرف النظر عن الحقيقة الواضحة بأن أحدهما للنساء والآخر للرجال.. وذلك لجعل المقارنات بينهما مفهومة قدر الإمكان للجميع.

وظيفة الفياجرا النسائية فليبانسرين" المادة الفعالة الموجودة في العلاج "أديي" تهدف إلى علاج انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء، في حين تم تصميم الفياجرا "سيلدينافيل" يهدف لتسهيل الأمر على الرجال العاجزين للحصول على الانتصاب. كيف يعمل كلا النوعين؟ الحبّة الزرقاء: تختلف "الفياجرا" و"فليبانسرين" بشكل كبير