انت الان تتابع اِلْحَق نَفْسَك قبل ما يزيد وزنك في الشتا.. فكر ونفذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عندما تستيقظ مبكرًا وتحصل على مزيد من ضوء الشمس في الصباح، يكون لهذا تأثير إيجابي على دورة نومك، كما أن مزيدا من النوم قبل منتصف الليل يساعد على الحفاظ على مزاجك

يأتي الشتاء ويبدأ القلق.. مم؟.. زيادة الوزن عزيزي، الشتاء يحتاج إلى مزيد من الطعام للتدفئة والتركيز على السكريات والكربوهيدرات، ولأن الكسل والحركة البسيطة يخيمان عليك في فصل الشتاء، إذن جسمك قابل لاكتساب المزيد من الكيلوجرامات، وفي تلك الحالة كل ما ستفكر به الذهاب إلى الجيم لفقدان الوزن المكتسب، لكن ما لا تعرفه أن فقدان الوزن في فصل الشتاء يتطلب مجموعة مختلفة تمامًا من الأطعمة والسلوكيات أكثر من اتباع نظام غذائي في الأشهر الأكثر دفئا، لذا اعرف النصائح السليمة حسبما ذكرها موقع mindbodygreen.com.

يحتاج جسمك من حين إلى آخر، لتطهيره من السموم، وتعزيز الطاقة، والتخلص من الوزن بطريقة طبيعية، وتركز معظم الأنظمة الخاصة بتطهير الجسم من السموم على عصائر الخضراوات الطازجة والفاكهة والسلطات والأطعمة النيئة التي تكون في الواقع باردة جدا للجسم في أشهر الشتاء الباردة. أكثر ما تركز على تناوله في الشتاء المشروبات

يحتاج جسمك من حين إلى آخر، لتطهيره من السموم، وتعزيز الطاقة، والتخلص من الوزن بطريقة طبيعية، وتركز معظم الأنظمة الخاصة بتطهير الجسم من السموم على عصائر الخضراوات الطازجة والفاكهة والسلطات والأطعمة النيئة التي تكون في الواقع باردة جدا للجسم في أشهر الشتاء الباردة. أكثر ما تركز على تناوله في الشتاء المشروبات الساخنة، والأطعمة المطبوخة التي تحتوي على دهون، ولكن عزيزي أنت في حاجة إلى التخلص من الشحوم الموجودة في جسمك، والتخلص من الوزن الزائد. 1- تناول الطعام للدفء

عند شعورك بالبرودة، إذن أنت في حاجة إلى تناول طعام ساخن، لذا يمكنك تناول شوربة العدس أو الأطعمة المطبوخة الساخنة وبجانبها الشوربة، كما أن هناك موسما للخضراوات الشتوية التي من الأفضل طهيها، ويمكن استخدام التوابل والأعشاب الحارة لزيادة طاقتك والحفاظ عليها، وبعد وجبتك بـ10 دقائق على الأقل ستشعر بالدفء. 2- التركيز على الدهون الصحية

هل تعلم أن جسمك يحتاج إلى النوع المناسب من الدهون للمساعدة في امتصاص العناصر الغذائية المهمة من الطعام وكذلك فقدان الوزن؟، فالدهون الصحية تساعد جسمك على امتصاص الفيتامينات A وD وE، وهي ضرورية لصحة الجهاز العصبي وبالطبع هذا ينعكس على مزاجك. تناول مجموعة متنوعة من الأحماض غير المشبعة الأحادية، والدهون غير المشبعة، والدهون المشبعة الصحيحة هذا الشتاء، ولكن تجنب الدهون المهدرجة وغير المشبعة التي تكمن في الأطعمة المصنعة، كما يمكنك تجربة زيت الزيتون واللوز والأفوكادو والسلمون وبذور الكتان. ومن ناحية أخرى، تشير الدراسات إلى أن تناول ملعقتين من زيت جوز الهند غير المكرر، الغني بالأحماض الدهنية مع وجبات الطعام يمكن أن يعزز درجة حرارة الجسم والتمثيل الغذائي، مما يساعد على تجنب التباطؤ الاستقلابي المرتبط بحمية الشتاء. 3- القليل من الحلويات

السكريات المكررة والكربوهيدرات تسبب السمنة وأمراض القلب، وليس الدهون، ولأن الحلويات مغرية للغاية ولا تستطيع مقاومتها في الغالب خاصة في فصل الشتاء لأنها تعطيك الطاقة والدفء، فما رأيك أن تستبدل بها مجموعة متنوعة من الخضراوات الموسمية الحلوة والعالية في المغذيات؟، لتمنحك الطعم الحلو، والرضا، والطاقة، ومن بينها البنجر المشوي، والبطاطا الحلوة، والقرع، إذا ركزت عليها ستحصل على الفيتامينات والسكريات الطبيعية. 4- النوم

عندما يكون الطقس باردا، واليوم قصيرا، تعود الأجسام البشرية إلى الحالة الطبيعية والمتطورة من الأيض البطيء والمزيد من النوم، لذا احصل على مزيد من النوم خلال ساعات المساء المبكرة المظلمة، واستيقظ في وقت مبكر لالتقاط كل شعاع من أشعة الشمس. عندما تستيقظ مبكرًا وتحصل على مزيد من ضوء الشمس في الصباح، يكون لهذا تأثير إيجابي على دورة نومك، كما أن مزيدا من النوم قبل منتصف الليل، خاصة في فصل الشتاء يساعد على الحفاظ على مزاجك، ويوقفك عن تناول وجبات خفيفة في منتصف الليل، ويحسن نوعية نومك. لا تترك نفسك حتى يزيد وزنك كثيرا، وبعدها يؤنبك ضميرك، ومع بداية فصل الشتاء تحكم في شهيتك واتبع النصائح السليمة.

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