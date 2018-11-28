الان تتابع بومبيو: ولي العهد السعودي وجه بلاده في المسار الإصلاحي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أهمية العلاقات مع السعودية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن الصراع في اليمن سيتفاقم بدون دعمنا للسعودية، فضلا عن تقديم واشنطن مساعدات غذائية إضافية لليمن بقيمة 131 مليون دولار.

وقال في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وجه بلاده في المسار الإصلاحي، لافتًا إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع السعودية مهمة لمواجهة الخطر الإيراني، خاصة وأن السعودية قوة فاعلة للاستقرار في الشرق الأوسط.