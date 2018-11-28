الان تتابع مفاجأة في تحقيقات الطائرة الإندونيسية المنكوبة: ليست مؤهلة للطيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات
كشفت التحقيقات حول الطائرة الإندونيسية المنكوبة التابعة لشركة ليون إير، اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل.
وأعلن المحققون، أن الطائرة لم تكن مؤهلة للطيران قبل يوم من سقوطها في البحر، أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها كل من كانوا على متنها.
وذكر نورتشايو أوتومو، رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل فى إندونيسيا، أن الرحلة الجوية للطائرة فى 28 أكتوبر من بالي إلى جاكرتا واجهت مشكلات تقنية مشابهة لما تعرضت له الرحلة المنكوبة في اليوم التالي من جاكرتا إلى بانجكال بينانج.
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