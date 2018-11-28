الرئيس التشيكي يعد بفتح سفارة وحانة للجعة في القدس

افتتح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان "البيت التشيكي" في مدينة القدس، وذلك في خطوة أولى حسب براغ، على طريق نقل سفارة التشيك من تل أبيب إلى القدس.

وقال الرئيس التشيكي أثناء مراسم التدشين: "أصدقائي، دعوني أعلن عن افتتاح البيت التشيكي، وأن آمل في أن يتم خلال زيارتي الرابعة إلى إسرائيل افتتاح السفارة التشيكية" في القدس.

وتابع: "نحن السياسيون نطلق أحيانا الكثير من الكلام، ولكن ما تراه هو الأفعال".

وأضاف ممازحا: "أعتقد أنه في "المستقبل القريب"، لن تكون هناك سفارة تشيكية في القدس فحسب، بل ستفتتح حانة تشيكية لطيفة مع جعة تشيكية جيدة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لا يوجد لدينا أصدقاء أفضل من جمهورية التشيك في النصف الشرقي من الكرة الأرضية".

وأشار إلى أن لدى تل أبيب "علاقات مزدهرة" مع عدد متزايد من الدول، مشيرا إلى تحسن العلاقات الثنائية مؤخرا مع تشاد.