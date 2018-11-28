دبي - بواسطة محمد فارس حذر خبراء الأرصاد الجوية من تعرض بريطانيا لطقس عاصف في منتصف الأسبوع مع هطول أمطار غزيرة مرتبطة بعاصفة ديانا. © Gettyimages.ru عاصفة ديانا تجتاح بريطانيا!عاصفة ديانا تجتاح بريطانيا!

وظهرت سلسلة من التحذيرات عند المستوى الأصفر، حيث أن المناطق الساحلية الغربية الإنجليزية، بما في ذلك إيرلندا الشمالية وأجزاء من اسكتلندا، في حالة تأهب لرياح عاتية تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة. ويمكن أن يشهد شمال شرق اسكتلندا هطول أمطار غزيرة وبعض الفيضانات.

وقال عالم الأرصاد الجوية، ماركو بيتاغنا: "يجب على الناس تجنب المناطق الساحلية المكشوفة، حيث ستتشكل أمواج عالية".

وكانت إيرلندا قد تعرضت بالفعل لرياح قوية وأمطار، مع توقف جميع محطات الشحن في ميناء دبلن، مؤقتا عن العمل.

وفي جنوب شرق إنجلترا، تسبب الضباب الكثيف في تعطيل عشرات الرحلات من وإلى مطارات لندن، ما أثر على عشرات الآلاف من الركاب.

وقال خبراء مكتب الأرصاد الجوية: "من المتوقع أن تكون هناك موجة من الرياح القوية غير المستقرة، مع وصول سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة. كما ستؤدي إلى أمواج عالية تُحدث آثارا ساحلية محتملة".

وأوضح بيتاغنا أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، سيصبح الطقس شديد البرودة، على الرغم من استمرار هطول الأمطار في بعض المناطق.

المصدر: إنديبندنت