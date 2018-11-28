شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو الهيئة الوطنية للإعلام يطالبون البرلمان بتحويلها لهيئة اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم ـ وكيل اللجنة، غياب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن اجتماع اللجنة لمناقشة توصياتها بشأن الحسابات الختامى المتعلق بالهيئة للعام المالى 2016/ 2017.

وقال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن رئيس الهيئة يجب عليه الحضور للرد على أوضاع الهيئة التى تسوء من عام إلى آخر، مع عدم الالتزام بوضع خطة لتطوير الهيئة وفق توصيات اللجنة.

وأجلت اللجنة اجتماعها، لمتابعة تنفيذ الهيئة الوطنية للإعلام توصيات اللجنة بشأن الحساب الختامى لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للعام المالى 2016 /2017، حتى ترسل الهيئة الوطنية للإعلام خطة التطوير التى أعلنت عنها.

من جانبه، قال إسماعيل الششتاوي، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، خلال الاجتماع، أن إعلام الدولة هو إعلام الشعب وتكلفته باهظة خاصة أن الخدمات التى تؤدى لم يتم تسعيرها منذ الثمانينيات، مشيرا إلى أن المديونية هى فرق مقابل الخدمات إضافة إلى فوائد الديون، ورد عبد النبى منصور ممثل وزارة المالية، بأن الهيئة لديها أملاك وأراضى بالمليارات.

وطالب الششتاوى وممثلو الهيئة بتحويل الهيئة الوطنية للإعلام إلى هيئة اقتصادية بدلا من هيئة خدمية حتى تستطيع الاستفادة من هذه الأملاك وغيرها من السبل لتطوير الهيئة.

بينما اعترض ممثل وزارة المالية على فكرة تحويل الهيئة الوطنية للإعلام إلى هيئة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك لا يمثل حل لديونها، كما اعترض أعضاء اللجنة على ذلك، مطالبين بعرض خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام على اللجنة.

وقال ممثل وزارة الاستثمار، أن الوزارة لم يرد إليها أى خطة تطوير للهيئة الوطنية، مطالبا بإعادة هيكلة الهيئة من حيث العمالة والكفاءة للوصول إلى جدوى اقتصادية لتشغيلها، ورد الششتاوي، مؤكدا أن خطة التطوير موجودة وأن اللجنة المشكلة للتطوير كان من بينها ممثل لوزارة الاستثمار، وقررت اللجنة تأجيل التفاصيل حتى ترسل الهيئة الوطنية للاعلام خطة تطويرها.