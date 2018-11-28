شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان يشارك فى مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، فى مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. وجاءت مشاركة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، باعتباره ضمن لجنة المناقشة، والتى ناقشت رسالة دكتوراه فى القانون العام، لللواء الدكتور نبيل لوقا بباوى، عنوانها "حقوق الإنسان فى المواثيق الدولية والإسلام والثورات العربية دراسة تطبيقية مقارنة".

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان يشارك فى مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .