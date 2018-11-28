شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان" يشيد بتحسن أداء هيئة الأوقاف وحصرها لأملاكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأداء هيئة الأوقاف المصرية في الفترة الأخيرة، بعدما قامت بأول حصر لأملاكها وأراضيها ومتابعة المخالفات والتعديات لإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2016/2017.

وقال النائب ياسر عمر، إن اللجنة هاجمت الهيئة في السابق نظرا للمخالفات الجسيمة التي انتهت بإحالة رئيس الهيئة السابق للنيابة العامة، مشيرا إلى أن حصر الأملاك هو الوسيلة التي توقف التعديات وإهدار أموال الهيئة.

فيما قال مصطفى سالم وكيل اللجنة: "اللجنة لم تهاجم الهيئة في السابق ولكن كانت تقوم بدورها الرقابي المنوط بها".

ورد سيد محروس رئيس الهيئة، قائلا: "أنا كرئيس للهيئة أعرف حدودي واختصاصاتي ولا توجد قرارات فردية وكل القرارات تتم من خلال مجلس الإدارة".