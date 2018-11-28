شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: ضم المبانى الملاصقة للكتل السكنية للحيز العمرانى الجديد بشروط صارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتخطيط الحضرى، إنه تم عقد اجتماع منذ عدة أشهر لبحث ضم الكتل العمرانية الملاصقة للكتل السكنية القديمة للحيز العمرانى حتى يشملها قانون التصالح، مؤكدا أن وزارة الإسكان رأت عدم جواز ضم أو التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة وذلك لأن هذا الأمر يشكل خطورة على الرقعة الزراعية فى مصر.

وأضاف الجزار خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، أنه فى حال شمول المبانى الملاصقة للأحوزة العمرانية فسيشملها القانون وفى حال عدم صدور القانون ستظل هذه المبانى مخالفة، كما هى وذلك لأنها لم تقنن وضعها وتمت البناء عليها بالمخالفة للقانون.

وأضاف نائب وزير الإسكان، إنه طالب وزارة الدفاع بإرسال الخرائط بناء على التصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، على أن يتم إرسالها لكل محافظة بكل التجمعات العمرانية، وذلك تمهيدا لعمل تخطيط عمرانى بالعمل مع الإسكان تمهيدا لدخولها الحيز العمرانى، ولكن بعد الحصول على قيود الارتفاع، مؤكدا أن تحديد مصطلح المبانى الملاصقة سيكون بناء على المحليات ووزارة الإسكان.