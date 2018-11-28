احذر التدخين فى المنشآت العامة..الحبس فى انتظارك وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه

كتب ــ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على تعميم تفعيل تحصيل الغرامات على المدخنين فى المنشآت العامة.

وقالت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان، خلال إطلاق الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ لعام 2030، إن الدولة لديها نية كبيرة فى إيجاد تشريعات قوية لحظر التدخين فى الأماكن العامة، لافتة إلى أن هناك تعديلا يتم حاليا فى اللجنة العليا لمكافحة التدخين حتى تكون أكثر فاعلية.

وتابعت، أن هناك قانونا يحظر التدخين فى المنشآت العامة ويفرض عقوبات كبيرة، وسيتم العمل على تعزيز...