وزير الخارجية الصربي: سندعم لبنان في كافة المجالات في المنظمات الدولية

لفت وزير الخارجية الصربي ​إيفيتسا داتشيتش ​خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ إلى "اننا نريد ان نرفع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وامنيتنا تفعيل العلاقات في ​الزراعة​ والامن"، مشيراً إلى "اننا نبحث عن المصالح المشتركة ونتطلّع إلى زيادة التبادل التجاري بين ​لبنان​ و​صربيا​".

وأكد أن "صربيا ستدعم لبنان في كافة المجالات في المنظمات الدولية وزياراتنا يجب أن تكون دورية لتعزيز العلاقات"، مشيراً إلى "اننا نشكر لبنان على الدعم الذي تقدمه لنا في المنطقة بمسألة ​كوسوفو​".