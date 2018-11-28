فنيانوس: نسعى للوصول الى اعلى درجة من التدابير في مواجهة الزلازل

افتتح وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ​يوسف فنيانوس​ اعمال مؤتمر "الزلازل في العالم و​لبنان​ في العقد الاخير بين التاريخ وحقيقة الواقع"، الذي ينظمه الفرع الأول (المهندسين المدنيين الاستشاريين) في ​نقابة المهندسين​ في بيروت،

والقى الوزير فنيانوس كلمة اشار فيها الى ان "منذ سنوات عدة والهزات لم تتوقف في لبنان، وهو أمر طبيعي في علم الجيوفيزيا، نحن نعرف ان لبنان يقع على فالق اساسي بين الصفيحتين العربية والافريقية... نتمتع بجبال لبنان وننسى في كثير من الاحيان اننا نعيش على الفوالق التي تسببها، وليس علينا الهروب منها انما التنبه والعناية والحماية من آثارها، وهو امر سهل إذا أردنا".

واستشهد فنيانوس بقول "المهندس اللبناني الاصل، ابن بلدي، المدير السابق لقسم الحد من الكوارث في منظمة ​الاونيسكو​ بدوي رهبان "إن كل ليرة تنفق لتدارك الكوارث تقابلها عشر ليرات في كلفة اعادة التأهيل والاعمار"، وهذا الامر يتطلب نشر ثقافة نوعية للوقاية وتجسيدها. ومن أجل تحقيق ذلك لا بد من ارادة سياسية تضع الأطر التنظيمية والعمل على تدابير قانونية وتشريعية". وأكد "اننا في الوزارة نتابع هذه الامور لكي نصل الى مستوى لائق في الحماية من الزلازل، فورش العمل تتضاعف والمواصفات على نار حامية، والتحسين في الاشغال المنفذة تنحو الى مستوى مقبول، ونحن ننظر الى تأمين عشري، في حين بدأ العمل بالتدقيق الفني يؤتي ثماره، كما ونسعى الى تحفيز كل الوسائل المتاحة لكي ننتقل يوما ما الى واقع جديد في مجال الحماية من الزلازل كي نطمئن ​الشعب اللبناني​ بان الثروة العقارية محمية بشكل تام".

فنيانوس ذكّر ان"لبنان تعرض خلال التاريخ القريب والبعيد لكوارث طبيعية، واهمها هزات ارضية وأمواج ​تسونامي​ وانزلاقات أرضية، وهي كلها تتطلب تدابير هندسية ضرورية وممكنة للمحافظة على السكان والوطن. أما على مستوى الوعي السكاني، فعلى المسؤولين تدريب المواطنين وتزويدهم بالمعرفة للوقاية من الزلازل، وتوعية تلامذة ​المدارس​ والموظفين في مراكز اعمالهم، لتجنب خسارة الارواح". مضيفا ان "هندسيا، يجب تدعيم الابنية الموجودة والتي لم تبن وفقا لمعايير تحمل الزلازل، كما ينبغي اجراء مسح أولي للأبنية الاساسية، كالمدارس و​المستشفيات​ والمراكز الصناعية واهمها محطات توليد الطاقة و​السدود​ وكذلك المباني الرسمية".

ونوّه في الختام بأهمية الدور الاعلامي في حملات التوعية بهدف المحافظة على الارواح في حال حدوث ​زلزال​.