كيدانيان تبلغ من وفد بلدية برشلونة اختيار بيروت لمهرجانها في ايلول المقبل

استقبل وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​، وفدا من بلدية ​برشلونة​ الاسبانية برئاسة المديرة الثقافية في البلدية مرتا كلاريس حيث أعلم الوفد الوزير اختيار ​مدينة بيروت​ لمهرجانها الذي يقام في ايلول المقبل في مدينة برشلونة.

بعد الاجتماع قال كيدانيان :" لقد استقبلت وفدا من بلدية برشلونة لابلاغنا بقرار استضافة بيروت في المهرجان الذي يقام سنويا في شهر ايلول المقبل، بالتعاون مع ​بلدية بيروت​ ومحافظ المدينة و​وزارة السياحة​ لاعداد برنامج مدته اربعة ايام حيث يتم فيها استضافة الفنانين والفرق الفولكلورية ورسامين ​لبنان​يين ضمن اطار Street Festival من اجل اكتشاف لبنان من خلال فئة وتقاليده".

وأكد "اننا مهتمون بهذا الحدث لان بيروت ولبنان سيكونان من اكبر واهم بلد سياحي في العالم الذي يستقبل اكثر من 80 مليون سائح سنويا ووجودنا هناك سيعطينا دفعا اضافيا لاننا نعتبر ان الحضور الدائم في مثل هذه المحافل يعطي زخما اضافيا للسياحة من اجل اعطاء الفكرة الايجابية عن لبنان وتكون دافعا لمجيء السياح الى لبنان"، مشيرا الى أن "من هذا المنطلق وافقنا على هذا التعاون بين وزارة السياحة وبلدية برشلونة، كما سيكون هناك تعاون بين بلدتي بيروت وبرشلونة لتنظيم هذا الحدث واتفقنا على خارطة طريق معينة للتعاطي مع الفنانين والفرق اللبنانية من اجدل تقديم صورة ايجابية عن لبنان".