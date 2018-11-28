بومبيو: السعودية قوة استقرار بالشرق الأوسط وتقليل مستوى العلاقات معها سيكون خطأ

لفت وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ إلى أن "جهود إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لإعادة بناء الشراكة ​السعودية​ الأميركية لا شعبية لها بالأوساط السياسية في ​واشنطن​"، مشيراً إلى أن "السعودية قوة استقرار في الشرق الأوسط وتقليل مستوى العلاقات معها سيكون خطأ إزاء أمننا القومي".

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