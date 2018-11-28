رئيس مجلس نواب أميركا: طلبنا من إدارة ترامب إطلاع الكونغرس على قضية خاشقجي

لفت رئيس ​مجلس النواب الأميركي​ ​بول ريان​ إلى "اننا طلبنا من إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إطلاع ​الكونغرس​ على قضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

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