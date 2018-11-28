الدفاع الروسية: عودة أكثر من 750 لاجئا سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، بأن "أكثر من 100 لاجئ سوري عادوا إلى أرض الوطن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، قادمين من لبنان، بالإضافة إلى أكثر من 650 لاجئا من الأردن"، موضحاً أنه "خلال الــ 24 ساعة الماضية عاد 760 لاجئاً إلى أرض الوطن قادمين من الدول المجاورة: من لبنان 109 أشخاص عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، ومن الأردن عبر معبر نصيب 651 شخصا".
من جانب آخر أفاد المركز أن 1211 نازحاً عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل لبلاد.
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