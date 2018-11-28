الدفاع الروسية: عودة أكثر من 750 لاجئا سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان ​اللاجئين​ التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​، بأن "أكثر من 100 لاجئ سوري عادوا إلى أرض الوطن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، قادمين من ​لبنان​، بالإضافة إلى أكثر من 650 لاجئا من ​الأردن​"، موضحاً أنه "خلال الــ 24 ساعة الماضية عاد 760 لاجئاً إلى أرض الوطن قادمين من الدول المجاورة: من لبنان 109 أشخاص عن طريق معبري ​جديدة يابوس​ و​تلكلخ​، ومن الأردن عبر ​معبر نصيب​ 651 شخصا".

من جانب آخر أفاد المركز أن 1211 نازحاً عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل لبلاد.