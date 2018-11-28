سلطات أوكرانيا تدين احتجاز روسيا بحّارتها وتعتبر أنه "مخالف للقانون"

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "السلطات الأوكرانية دانت احتجاز ​روسيا​ عدداً من البحارة الأوكرانيين"، مشيرة إلى أنها تعتبره "مخالفاً للقانون". وكانت روسيا قد أكدت أنّها احتجزت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، بينما أعلن ​​الجيش الأوكراني​​ أنّ عدد جرحاه هو ستّة وليس ثلاثة. فيما اتهمت السلطات الروسية السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".

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