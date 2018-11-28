بوتفليقة: دوائر تستهدف الجزائر مع اقتراب انتخابات الرئاسة

حذر الرئيس الجزائري ​عبد العزيز بوتفليقة​ من "وجود دوائر متربصة تستهدف استقرار البلاد، مع اقتراب موعد ​انتخابات​ الرئاسة المقررة ربيع العام المقبل"، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي اليوم أن تستهدف الدوائر المتربصة والخلايا الكامنة استقرار البلاد وتتكالب عليها، قصد تثبيط همتها والنيل من عزيمة أبنائها".

ولفت إلى أن "ما نلاحظه من ​مناورات​ سياسية مع اقتراب كل محطة حاسمة من مسيرة الشعب الجزائري، ما هي إلا دليل واضح يفضح هذه النوايا المبيتة التي سرعان ما تختفي".