رئيس مجلس الوزراء توقعات بـ(5) مليار دولار عائداً سنوياً من الذهب

عقد رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي معتز موسى يوم الأربعاء اجتماعاً مع غرفة مصدري الذهب بحضور وزير النفط والغاز والمعادن ومحافظ بنك السودان ووزير الدولة بالمالية مصطفى حولى . وأوضح عبد المنعم الصديق رئيس غرفة مصدري الذهب في تصريحات صحفية بحسب سونا – أن الاجتماع ناقش كيفية الوصول لرؤية مشتركة لسياسات صادر الذهب و إسهامه في ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات للوصول إلى مبلغ 5 مليارات دولار كعائد سنوي من صادر الذهب مشيراً إلى أهمية عائدات صادرات الذهب في نمو ونهضة الاقتصاد الوطني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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