تحالف “ساندا” يطالب بإعادة فتح ملف مفاوضات الجنوب

طالب قيادي معارض لاتفاقية تسوية النزاع المنشط في جنوب السودان في تحالف (ساندا) بقيادة توماس سريلو، بإعادة فتح ملف التفاوض مجدداً لتحقيق سلام شامل يضم كل الأطراف، وقال إن حركته لن تنضم لاتفاقية السلام بشكلها الحالي.

ورفضت الحركة الشعبية الديمقراطية بقيادة د.حكيم داريو وعدد من المجموعات، التوقيع على اتفاق السلام في سبتمبر الماضي بأديس أبابا، وقالت إن الاتفاق لم يخاطب جذور الأزمة.

وطالب داريو في حديثه لراديو “تمازج”، أمس ، بإعادة فتح ملف الاتفاقية مجدداً وتضمين مقترحاتهم في الاتفاقية. وزاد “نطالب بفتح الملف وإعادة النقاش والتفاوض مجدداً مع الحكومة وكل القوى من الحركات المعارضة التي وقعت على هذه الاتفاقية”.

وأضاف القيادي المعارض،بحسب شبكة الشروق – أن اتفاقية السلام المنشطة لا تخدم مصالح شعب جنوب السودان، بل تصب في مصلحة الرئيس سلفاكير ونائبه المرتقب رياك مشار.

وهددت الإيقاد في نوفمبر الجاري بتصنيف الرافضين لاتفاق السلام على أنها مجموعات “مفسدة” للعملية السلمية في جنوب السودان. ومن قبل أيضاً هدد نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني إيقا، باعتبارهم جماعة إرهابية ما بعد تكوين الحكومة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)