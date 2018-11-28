رئيس الوزراء السوداني يزور العراق قريباً

كشف السفير العراقي لدى الخرطوم حسين العامري عن زيارة سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى للعراق قريباً، في الوقت الذي أكد موسى متانة العلاقات التي تربط بلاده بالعراق مجدداً حرص السودان علي تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات.

وقال السفير العراقي في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء معتز موسى بحسب ما نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية عن (تانا 4 ميديا) إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق إلى مسيرة العلاقات السودانية العراقية وتقوية التكامل الاقتصادي بين البلدين في مجالات الزراعة والنفط وتبادل الخبرات في هذه المجالات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)