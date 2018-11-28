كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: ندعم الحوار بين أفغانستان و"طالبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا تدعم الحوار بين حكومة أفغانستان و"طالبان" ويمكن إجراؤه أثناء منصة صيغة موسكو.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري، "سنحافظ على الحوار المباشر بين كابول الرسمية وحركة "طالبان". بطبيعة الحال، لا يمكن لهذا الحوار أن يتطور في الفراغ، بل يجب أن يحظى بتأييد دولي".

وتابع الوزير الروسي "في رأيي صيغة موسكو والمشاركين فيها مناسب بشكل مثالي للدعم الخارجي لحوار أفغاني شامل ومباشر وينبغي أن يشارك فيه، إلى جانب الحكومة وحركة طالبان قوى سياسية بارزة أخرى في البلاد".

وقال محقق، في حديث لوكالة "سبوتنيك" أمس، "روسيا بلد قوي ولديهم تجارب متعددة على المستوى الدولي رأينا كيف أنهم لعبوا دورا محوريا في إحلال الاستقرار خلال المعارك في سوريا، بناء على ذلك يستطيعوا لعب دور في أفغانستان أيضا".

وتابع "لكن عليهم أن ينتبهوا للملاحظة التي ذكرتها في السابق بأن يحتاطوا أن لا يتم استعمال القدرات الروسية ضد استقرار أفغانستان".