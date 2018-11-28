كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تتخلى عن استضافة قمة المناخ 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت دولة البرازيل أنها تخلت عن تنظيم قمة المناخ في 2019 وهي السنة التي ستولى فيها السلطة الرئيس اليميني المتطرف جاير بوسونارو المعروف بمواقفه المثيرة للجدل حول البيئة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، لوكالة فرانس برس، "بسبب قيود متعلقة بالميزانية (...) وعملية الانتقال مع الإدارة الجديدة التي ستتولى مهامها في الأول من يناير2019، اضطرت حكومة البرازيل لسحب عرضها استضافة القمة".
ويأتي هذا الإعلان قبل أيام من بدء مؤتمر المناخ في كاتوفيتشي في بولندا.
شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتخلى عن استضافة قمة المناخ 2019 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .