كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تتخلى عن استضافة قمة المناخ 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة البرازيل أنها تخلت عن تنظيم قمة المناخ في 2019 وهي السنة التي ستولى فيها السلطة الرئيس اليميني المتطرف جاير بوسونارو المعروف بمواقفه المثيرة للجدل حول البيئة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، لوكالة فرانس برس، "بسبب قيود متعلقة بالميزانية (...) وعملية الانتقال مع الإدارة الجديدة التي ستتولى مهامها في الأول من يناير2019، اضطرت حكومة البرازيل لسحب عرضها استضافة القمة".