كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحمد: إيران تمول استمرار الانقسام بين فتح وحماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، النظام الإيراني بتمويل الانقسام الفلسطيني والعمل على استمراره واستدامته، من خلال دفع الأموال لصالح حركة حماس.

وقال الأحمد، إن "إيران تريد استمرار الانقسام وتدفع الأموال لاستمرار ورقة قطاع غزة بيدها لتحسين وضعها أمام أمريكا".

وأضاف، أن "إيران تتبنى الشهداء في غزّة ولا تتبناهم في القدس، لاستمرار الشغب في قطاع غزة، وأن دعم إيران لشهداء وجرحى مسيرة العودة يدعم استمرار الانقسام".

وأعلن النظام الإيراني، تبني شهداء مسيرة العودة الذين سقطوا على حدود قطاع غزة، خلال فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، وهي الخطوة التي رحبت بها حركة حماس.

ولم يتوقف استغلال النظام الإيراني للقضية الفلسطينية وبيع المواقف تجاهها، لتهدئة الشارع الإيراني الغاضب من سياساته بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، نتيجة الفساد الكبير المتغلغل في الأوساط السياسية والاقتصادية، فضلاً عن العقوبات الأمريكية بسبب استمرار النشاطات الإيرانية النووية.