كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحمد: إيران تمول استمرار الانقسام بين فتح وحماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف، أن "إيران تتبنى الشهداء في غزّة ولا تتبناهم في القدس، لاستمرار الشغب في قطاع غزة، وأن دعم إيران لشهداء وجرحى مسيرة العودة يدعم استمرار الانقسام".
وأعلن النظام الإيراني، تبني شهداء مسيرة العودة الذين سقطوا على حدود قطاع غزة، خلال فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، وهي الخطوة التي رحبت بها حركة حماس.
ولم يتوقف استغلال النظام الإيراني للقضية الفلسطينية وبيع المواقف تجاهها، لتهدئة الشارع الإيراني الغاضب من سياساته بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، نتيجة الفساد الكبير المتغلغل في الأوساط السياسية والاقتصادية، فضلاً عن العقوبات الأمريكية بسبب استمرار النشاطات الإيرانية النووية.
ويأتي هذا القرار بعد عودة العلاقات بين حركة حماس وإيران، في أعقاب انتخاب المكتب السياسي الجديد للحركة، وإزاحة الرئيس السابق له خالد مشغل من رئاسة صنع القرار في الحركة، حيث كان النظام الإيراني يصنف مشعل على أنه من الجناح الرافض للتدخل الإيراني في القضية الفلسطينية، والداعم لموقف عدد من الدول العربية.
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