كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 15 عنصرا من قوات "قسد" في قصف التحالف على دير الزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت المعارضة السورية، اليوم الأربعاء، بمقتل 15 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وستة من مسلحي

تنظيم "داعش" في قصف لطائرات التحالف الدولي على ريف دير الزور الشرقي.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية، في تصريح صحفي اليوم، إن القصف

استهدف منزلاً في بلدة الكشمة شمال شرق بلدة هجين كان يتخذه التنظيم سجناً لعناصر قسد الذين تم أسرهم

منذ أيام.

وأكد المصدر أن " المنزل المستهدف يقع وسط القرية وقد تم تدميره بشكل كامل إضافة إلى ثلاث سيارات تابعة

لتنظيم داعش".

وكان تنظيم داعش بث خلال الأيام الماضية صورًا لعناصر من قوات سوريا الديمقراطية أغلبهم من محافظتي

الرقة وريف حلب الشرقي تم أسرهم خلال المعارك مع مسلحي التنظيم.

وأرسلت قوات سوريا الديمقراطية خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة هجين وريفها والتي

تعد أخر معاقل التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.