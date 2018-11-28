كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلن تأسيس لواء جديدا يعمل بالقرب من الحدود المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قواته العسكرية أسست لواء جديدا يعمل بالقرب من الحدود المصرية.

نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم، الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن تأسيس لواء جديد باسم "باران"، سيعمل عند الحدود المصرية.

وسيقام، اليوم، الأربعاء، حفل تأسيس اللواء الجديد، بحضور قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي. على أن يكون اللواء الجديد "باران" مسؤولاً عن القطاع الغربي لإسرائيل، عند الحدود مع مصر.

وذكر أدرعي أن اللواء سيعمل بدلاً من لواء "ساغي" الذي عمل عند حدود مصر، وسيضم كتيبتين لحماية الحدود وهما "الفهد" و"كركال".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هدف اللواء الجديد هو الدّفاع عن مناطق في جنوب البلاد حتّى مدينة إيلات، وتأهيل قواته وتفعيلها، وفقًا للحاجة. وبأن إقامة اللواء هي جزء من عملية دمج كتائب حماية الحدود في مهام الأمن الروتينية، لتقديم الرد الناجع لهذه المهام.



وأضاف أدرعي أنه خلال الأسبوع الأخير انتهت عملية إقامة اللّواء الجديد، في إطارها تدرّب اللواء وكتائبه لمواجهة "التهديدات" في المنطقة.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، إلى أن مقر اللواء الإسرائيلي الجديد سينتقل من جبل ساغي بالنقب إلى منطقة كيتزيوت. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري رفيع المستوى، قوله: "إن تغيير موقع مقر اللواء سيسمح بحماية أفضل لمنطقة نيتزانا، حيث يوجد المزيد من المستوطنات الإسرائيلية.