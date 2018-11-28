القضاء المصري يقضي بتغريم عيسى حياتو والمغربي العمراني 25 مليار سنتيم

قضت محكمة مصرية بالحكم على كل من عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والكاتب العام السابق للاتحاد، هشام العمراني، بأداء غرامة قدرها 500 مليون سجنيه لكل واحد مهما، أي حوالي 25 مليار سنتيم كلاهما، وذلك على خلفية اتهماهما بالتورط في ممارسات غير شرعية مرتبطة ببيع حقوق النقل التلفزي للمنافسات القارية.

وحسب صحيقة “اليوم السابع” المصرية، فقد ” قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم عيسى وهشام العمرانى، مبلغ خمسمائة مليون جنيه لكل متهم، وإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة الجنائية، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية”.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن هذا الحكم جاء بعد أن ” اتهمت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى بلاغ رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم السابق، بمخالفة المادة “8” فقرات “أ”و”ب” و”د” من قانون “5”، حماية المنافسة، وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم”.

وتضيف الجريدة ذاتها، أنه “من ضمن الاتهامات إسناد عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم سابقا، لشركة “لاغاردير سبورت” دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12عامًا ما بين 2017 و2028″.