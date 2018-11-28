80 ألف درهم للواحد.. سقوط شبكة توهم الضحايا بالتوظيف في سلك الشرطة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، أمس الثلاثاء، من توقيف سيدتين، تبلغان من العمر 37 و41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية في إطار عمليات التوظيف الوهمي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني بمدينة القنيطرة كانت قد استمعت، صباح أمس الثلاثاء، لشخصين، بصفتهما ضحايا، بعدما تقدما أمام مدرسة للتكوين الشرطي وأدليا باستدعاء مزور يفيد قبولهما في مباراة أسلاك الشرطة، وذلك قبل أن يكشف البحث عن تشخيص ضحيتين آخرين، وتوقيف المشتبه فيها التي تضطلع بدور الوساطة في عمليات التوظيف الوهمي، والتي تم العثور بحوزتها على إيصالات لتحويلات مالية.

وأضاف البلاغ، أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية بمدينة تمارة، والتي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل منزلها عن حجز مجموعة كبيرة من الاستدعاءات المزورة الخاصة بامتحانات عدة مؤسسات عمومية، و13 استدعاء مزورا لامتحانات الشرطة، علاوة على وثائق هوية ومستندات إدارية في اسم الأغيار.

وقد أوضح البحث الأولي، حسب المصدر ذاته، ضلوع المشتبه بهما في النصب على المرشحين لاجتياز الامتحانات الوظيفية لأسلاك الشرطة وغيرها من الامتحانات التي تجريها المؤسسات العمومية، حيث يتم تسليمهم استدعاءات مزورة تفيد قبولهم في التوظيف حتى بدون اجتياز المباراة بالنسبة لبعضهم، وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 ألف و80 ألف درهم للمرشح الواحد.